Константин Меладзе ведет переговоры о возвращении в Россию

Продюсер и композитор Константин Меладзе начал переговоры о возвращении в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Меладзе хочет развивать свои российские проекты. Отмечается, что за прошедший год прибыль бизнеса композитора резко увеличилась. К примеру, лейбл «Меладзе мьюзик» заработал 100 миллионов рублей в 2025-м.

Mash утверждает, что Меладзе собирается развивать новые музыкальные проекты и исполнителей, но не хочет афишировать это событие.

После начала СВО Константин Меладзе уехал из России вместе с женой Верой Брежневой. В феврале 2023 года пара продала особняк в Подмосковье, что вызвало слухи о разводе. В октябре Вера Брежнева подтвердила, что рассталась с мужем после восьми лет брака. Сейчас Меладзе живет в Италии.

3 июля Mash сообщил, что композитор получил грузинское гражданство.

Telegram-канал утверждает, что это уже второй паспорт для продюсера после украинского, который он переоформил в 2024 году. Однако в Грузии запрещено иметь второе гражданство. Закон требует отказаться от одного из паспортов, если только президент страны не даст личное разрешение.

Ранее Меладзе запустил новый коллектив спустя год после закрытия «ВИА Гры».