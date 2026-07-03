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Меладзе мог отказаться от украинского паспорта в пользу грузинского

Mash: гражданин Украины Константин Меладзе получил паспорт Грузии
meladzemusic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Композитор Константин Меладзе получил грузинское гражданство. Об этом сообщает Mash.

Telegram-канал утверждает, что это уже второй паспорт для продюсера после украинского, который он переоформил в 2024 году. Однако в Грузии запрещено иметь второе гражданство. Закон требует отказаться от одного из паспортов, если только президент страны не даст личное разрешение.

Mash предполагает, что Меладзе отказался от украинского гражданства, так как президент Грузии Михаил Кавелашвили не давал ему такого согласия.

После начала СВО Константин Меладзе уехал из России вместе с женой Верой Брежневой. В феврале 2023 года пара продала особняк в Подмосковье, что вызвало слухи о разводе. В октябре Вера Брежнева подтвердила, что рассталась с мужем после восьми лет брака.

Сейчас Меладзе живет в Италии. Когда он получал на Украине ID-карту нового образца, его отчество «Шотович» исчезло, так как в новых документах его не указывают.

В марте сообщалось, что Меладзе заметили в Испаниии с молодой девушкой. По словам очевидца, спутнице продюсера около 25–27 лет.

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