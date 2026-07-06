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Культура

Анна Asti купила несколько домов для «деревенской тусовочки»

Певица Анна Asti купила несколько домов в деревне
asti/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Asti рассказала, что купила несколько домов в деревне, где жила ее прабабушка. Ее слова передает «Пятый канал».

Asti объяснила, что приобрела несколько участков для того, чтобы принимать гостей.

«В будущем я надеюсь, что буду приглашать как можно больше своих друзей, потому что у меня их достаточно много. Хочется, чтобы они все поместились в один день на какой-то нашей деревенской тусовочке», — поделилась артистка.

По словам Asti, она захотела жилье в деревне из-за чувства ностальгии и ради отдыха. Там она в свободное от работы время занимается деревенским бытом. Певица высоко отметила природу и само поселение.

«Там очень красиво. Там очень солнечно, там очень много природы. Есть прекрасный храм. Он очень замечательно выглядит. Прекрасная площадь. Каждая улица там выглядит индивидуально и привлекает внимание. Там очень красивые домики», — рассказала исполнительница.

В июне певица Mona рассказала, что планирует воспитывать коня Сумрака вместе с коллегой Анной Asti.

Ранее Анна Asti отсудила 400 тысяч за татарский кавер «По барам».

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