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Культура

Певицы Mona и Анна Asti вместе воспитают коня

Певицы Mona рассказала, что Анна Asti предложила ей вместе воспитывать коня
соцсети

Певица Mona (настоящее имя — Дарья Кустовская) рассказала, что планирует воспитывать коня Сумрака вместе с коллегой Анной Asti. Ее слова передает ROCKET MAG.

Кустовская спасла коня с бойни. Артистка призналась, что несколько дней раздумывала, справится ли с такой ответственностью. Певица объяснила, что не все конюшни готовы принимать таких животных. В итоге она решилась и забрала жеребца себе. Анна Asti пообещала помочь коллеге с новым питомцем.

«Аня мне сразу написала: приходите с Сумраком, будем вместе воспитывать», — поделилась артистка.

По словам Mona, коллега работает с профессионалами, которые специализируются по уходу за конями.

В июле 2025-го Анна Asti купила лошадь. Она приобрела черного коня.

В марте 2026-го Mona сообщила в соцсетях о расставании с шоуменом Эльдаром Джараховым. По словам певицы, они разошлись еще в декабре 2025 года после полутора лет отношений. Причин расставания девушка называть не стала. Артистка добавила, что не расстается с экс-возлюбленным врагами.

Ранее Mona назвала условие, при котором переедет к возлюбленному.

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