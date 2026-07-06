Садальский обвинил Бузову в имитации хромоты

Актер Станислав Садальский в Telegram-канале усомнился, что певица Ольга Бузова по-настоящему хромает.

Садальский считает, что Бузова только имитирует хромоту и сильно переигрывает.

«Ольге нужно не просто имитировать, а оправдать движение. Хромота — это не просто «подволакивать ногу»: она влияет на баланс, на то, как человек берет предметы, садится, поворачивается. Без актёрской базы сложно выстроить эту логику поведения», — заявил артист.

12 июня Ольга Бузова поскользнулась в душе и рассекла колено. Ее госпитализировали и прооперировали.

18 июня певица приехала на кастинг своего нового шоу на коляске. 21 июня Бузова рассказала, что начала заниматься лечебной физкультурой. 22 июня артистка показала свои первые шаги на костылях. 23 июня исполнительницу выписали из больницы. 2 июля Бузова рассказала, что перестала носить костыли.

5 июля Бузова сообщила, что официально приостановит работу для восстановления после травмы. Она объяснила, что хочет полностью восстановиться, но не может это сделать из-за карьеры. Из-за этого она приняла решение с 6 июля взять паузу от работы.

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