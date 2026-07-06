Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

Садальский обвинил Бузову в имитации хромоты

Актер Садальский усомнился, что Бузова хромает после травмы
Александр Натрускин/РИА Новости

Актер Станислав Садальский в Telegram-канале усомнился, что певица Ольга Бузова по-настоящему хромает.

Садальский считает, что Бузова только имитирует хромоту и сильно переигрывает.

«Ольге нужно не просто имитировать, а оправдать движение. Хромота — это не просто «подволакивать ногу»: она влияет на баланс, на то, как человек берет предметы, садится, поворачивается. Без актёрской базы сложно выстроить эту логику поведения», — заявил артист.

12 июня Ольга Бузова поскользнулась в душе и рассекла колено. Ее госпитализировали и прооперировали.

18 июня певица приехала на кастинг своего нового шоу на коляске. 21 июня Бузова рассказала, что начала заниматься лечебной физкультурой. 22 июня артистка показала свои первые шаги на костылях. 23 июня исполнительницу выписали из больницы. 2 июля Бузова рассказала, что перестала носить костыли.

5 июля Бузова сообщила, что официально приостановит работу для восстановления после травмы. Она объяснила, что хочет полностью восстановиться, но не может это сделать из-за карьеры. Из-за этого она приняла решение с 6 июля взять паузу от работы.

Ранее Бабкина сравнила культуру с иммунной системой.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Болеть vs работать. Можно ли закрыть больничный раньше срока и как его оплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!