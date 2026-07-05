Kizaru больше не будет выпускать песни на российских площадках

Рэпер Kizaru (настоящее имя Олег Нечипоренко) сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что больше не будет выпускать свою музыку на российских платформах.

Нечипоренко в нецензурной форме заявил, что решил больше не сотрудничать с СНГ-площадками. Он назвал «конченными» тех, кто отвечает за продвижения артистов в топы на российских платформах.

В 2014 году Kizaru переехал в Барселону после ареста в Санкт-Петербурге за торговлю наркотиками. Он находился в розыске Интерпола, был задержан в начале 2016 года и отбывал наказание в испанской тюрьме около трех с половиной месяцев. 14 ноября 2021 года был арестован Интерполом в Германии на 4 месяца.

Въезд на территорию России для исполнителя закрыт.

В июне 2025-го три трека рэпера Kizaru запретили за пропаганду наркотиков. Соответствующее решение вынес Невский районный суд. По решению суда пять ссылок с песнями «Пакуем», «Что за бизнес» и «Наркос» должны быть удалены.

В феврале 2026-го административное дело о пропаганде наркотиков возбудили в отношении другого российского рэпера — Ганвеста. Как сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, тексты песен музыканта направили на экспертизы. После этого музыкант решил зацензурировать свои треки.

Ранее рэпера ICYBANDO оштрафовали за трек с Пашей Техником.