Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Культура

Kizaru больше не будет выпускать песни на российских площадках

Рэпер Kizaru отказался от сотрудничества с российскими платформами
@kizaru/instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).com

Рэпер Kizaru (настоящее имя Олег Нечипоренко) сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что больше не будет выпускать свою музыку на российских платформах.

Нечипоренко в нецензурной форме заявил, что решил больше не сотрудничать с СНГ-площадками. Он назвал «конченными» тех, кто отвечает за продвижения артистов в топы на российских платформах.

В 2014 году Kizaru переехал в Барселону после ареста в Санкт-Петербурге за торговлю наркотиками. Он находился в розыске Интерпола, был задержан в начале 2016 года и отбывал наказание в испанской тюрьме около трех с половиной месяцев. 14 ноября 2021 года был арестован Интерполом в Германии на 4 месяца.
Въезд на территорию России для исполнителя закрыт.

В июне 2025-го три трека рэпера Kizaru запретили за пропаганду наркотиков. Соответствующее решение вынес Невский районный суд. По решению суда пять ссылок с песнями «Пакуем», «Что за бизнес» и «Наркос» должны быть удалены.

В феврале 2026-го административное дело о пропаганде наркотиков возбудили в отношении другого российского рэпера — Ганвеста. Как сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, тексты песен музыканта направили на экспертизы. После этого музыкант решил зацензурировать свои треки.

Ранее рэпера ICYBANDO оштрафовали за трек с Пашей Техником.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что дал миру эксперимент с овечкой Долли и почему среди нас не ходят клоны людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!