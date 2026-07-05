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Культура

Бузова приостановит работу после травмы

Певица Ольга Бузова сообщила, что возьмет паузу от работы для лечения
buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что официально приостановит работу для восстановления после травмы. Ее слова передает Super.

Бузова на Большой Дискотеке «Авторадио» объяснила, что хочет полностью восстановиться, но не может это сделать из-за карьеры. Из-за этого она приняла решение с 6 июля взять паузу от работы.

«Я себя ругаю каждый раз, но каждый раз не могу перенести. Я очень ждала этого выступления. Каждый раз, когда я выхожу на сцену, я живу, я дышу, я чувствую энергию людей», — рассказала артистка.

12 июня Ольга Бузова поскользнулась в душе и рассекла колено. Ее госпитализировали и прооперировали.

18 июня певица приехала на кастинг своего нового шоу на коляске. 21 июня Бузова рассказала, что начала заниматься лечебной физкультурой. 22 июня артистка показала свои первые шаги на костылях. 23 июня исполнительницу выписали из больницы. 2 июля Бузова рассказала, что перестала носить костыли.

Ранее сообщалось, что Бузова и Собчак получили миллионы за корпоратив в Сибири.

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