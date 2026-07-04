Дочь раскрыла причину смерти Екатерины Жемчужной

Причиной смерти народной артистки России Екатерины Жемчужной стала тромбоэмболия. Об этом сообщила ТАСС дочь актрисы.

По ее словам, врачи установили, что жизнь актрисы унес тромб.

Екатерина Жемчужная ушла из жизни на 83-м году жизни. Дочь артистки сообщила, что ее мать была замечательным человеком и выдающейся актрисой, творчество которой хорошо известно всей стране.

Екатерина Жемчужная родилась 28 марта 1944 года в семье потомственных артистов. В 1969 году она стала актрисой Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн», которому посвятила всю свою творческую карьеру. В 1999 году ей было присвоено звание народной артистки России.

Широкую известность Жемчужная получила благодаря работе в театре и ролям в кино. Она снималась в фильмах и сериалах «Карнавал», «Вечный зов», «Цыган», «Возвращение Будулая», «Королева Марго» и других. Также артистка выступала с концертными программами, исполняя цыганские романсы и народные песни.

Екатерина Жемчужная считалась одной из самых известных представительниц отечественного цыганского театрального искусства. За многолетний вклад в развитие культуры она была удостоена государственных наград и получила признание нескольких поколений зрителей.

Ранее сообщалось, что ушла из жизни народная артистка Людмила Чурсина.