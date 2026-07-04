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Культура

«Просыпаюсь — а из‑под дивана синяя рука»: Шура едва не потерял фанатку у себя в номере

Певец Шура вспомнил, что обнаружил посиневшую девушку в своем номере под диваном
Евгений Одиноков/РИА Новости

Певец Шура рассказал, что фанатки ради встречи с ним шли на отчаянные поступки: караулили артиста, забираясь на деревья, и любыми способами пытались попасть в гостиничный номер. Этим он поделился в подкасте Vsrap.

Шура вспомнил, что один из таких эпизодов едва не обернулся трагедией. Однажды утром он обнаружил в своем номере девушку.

«Просыпаюсь утром, а у меня синяя рука лежит из-под дивана… Горничная пустила девку, она залезла [под диван]», — рассказал артист.

По словам Шуры, если бы не эта деталь, никто бы даже не догадался, что девушка находится в номере — и ее состояние стремительно ухудшалось. Певец не стал вдаваться в подробности, но добавил, что фанатку удалось спасти.

В конце июня Шура признавался, что не поддерживает связь с одноклассниками. Певец отмечал, что часто испытывал стресс в школе из-за дискомфортной обстановки. По словам Шуры, его бесили одноклассники, которые неуважительно относились к пожилым учителям. С такими учениками певец вступал в конфликт.

В июне Шура провел презентацию своей книги в финальный день XII книжного фестиваля «Красная площадь». Он представил свою работу «Шура. Смех и слезы. Взлет, падение и новое начало звезды 90-х».

Ранее Шура рассказал о шоу-бизнесе 90-х - это просто была лавочка за два рубля

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