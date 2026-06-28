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Культура

Шура рассказал, почему не общается с одноклассниками

Певец Шура заявил, что у его одноклассников нет традиции собираться после выпуска
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Шура признался, что не поддерживает связь с одноклассниками. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

Шура отметил, что завидует современному поколению, которое может поддерживать связь со школьными друзьями.

«Не было у нас гаджетов, мы так и не записали телефоны друг друга. У меня очень много работы, если они находят меня в каких-то городах — да, они приходят ко мне, но у нас нет встреч, как вот сейчас. У нас такой традиции не было», — поделился артист.

Шура добавил, что часто испытывал стресс в школе из-за дискомфортной обстановки. К примеру, в его учебном заведении была дырка в туалете вместо унитаза.

По словам Шуры, его бесили одноклассники, которые неуважительно относились к пожилым учителям. С такими учениками певец вступал в конфликт.

В июне Шура провел презентацию своей книги в финальный день XII книжного фестиваля «Красная площадь». Он представил свою работу «Шура. Смех и слезы. Взлет, падение и новое начало звезды 90-х».

Ранее Шура убрал холку за 35 тысяч рублей.

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