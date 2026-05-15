Шура о шоу-бизнесе 90-х: «Это просто была лавочка за два рубля»

Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) заявил, что в момент начала его карьеры шоу-бизнеса не существовало. Об этом он заявил «Пятому каналу» на презентации своей автобиографической книги «Шура. Смех и слезы. Взлет, падение и новое начало звезды 90-х».

«Шоу-бизнес только сейчас начался, раньше это просто была такая лавочка за два рубля», — сказал артист.

Певец стал популярным именно в 90-е, уточнил телеканал. Это произошло, в том числе, благодаря его эпатажному образу, который Шура до сих пор сохранил.

Накануне Шура признался, что по жизни руководствуется принципом «Что было, то прошло». Он считает, что воротить прошлое ни к чему, поскольку все события уже случились. По его мнению, людям важно с любовью относиться к каждому дню своей жизни и ценить то, что у них уже есть. Певец подчеркнул, что проблемы в жизни важно пережить, и это уже будет успехом.

В своей жизни артисту приходилось бороться с онкологическим заболеванием, а также переживать алкогольную и наркотическую зависимости. Он подчеркнул, что выживать нужно уметь в любой ситуации.

Ранее сообщалось, что Шура займется созданием траурных венков.

 
