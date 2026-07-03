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Культура

Литературный критик Галина Юзефович объявлена иноагентом

Минюст РФ: литературный критик Юзефович признана иностранным агентом
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Минюст РФ признал иностранным агентом литературного критика Галину Юзефович. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Также в обновленный перечень иноагентов вошли программный директор Школы гражданского просвещения Инна Березкина, журналистка Екатерина Алалыкина (Катя Аренина) и российский видеопроект «Ромб».

До этого бывшего советника курского губернатора — блогера Романа Алехина (признан в РФ иностранным агентом) — оштрафовали на 30 тыс. рублей за нарушение закона об иностранных агентах. В конце июня на него составили два протокола по статье о нарушении порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП). По одному из них — о непредоставлении сведений в «уполномоченный орган» — Промышленный районный суд Курска приговорил Алехина к штрафу.

Блогер пояснил, что не собирался нарушать закон и направил в министерство юстиции все отчеты, но опоздал по срокам. Назначенный ему штраф — минимальное наказание по указанной статье (максимальное — 50 тысяч рублей).

Ранее экс-замглавы правительства России признали террористом и экстремистом.

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