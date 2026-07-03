Комик-иноагент о Собчак: «На стольких же стульях пытается усидеть»

Стендап-комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) в новом выпуске YouTube-шоу «Слишком поздно» пошутил над журналисткой Ксенией Собчак.

В свежем ролике юморист соотнес поведение Собчак с приключениями героя из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».

«12‑й выпуск [шоу], вау, круто. Именно столько стульев искал Остап Бендер. И на стольких же пытается до сих пор усидеть Ксения Собчак», — заявил Поперечный.

В конце июня шутку в адрес Собчак произнесла телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Она пошутила, что есть три вещи, за которыми можно наблюдать бесконечно: как течет вода, горит огонь и как живет Ксения Собчак.

В январе 2023 года Поперечный и его жена эмигрировали в США. В июне комик продал свою квартиру в Санкт-Петербурге за 35 млн рублей. В начале апреля жена Поперечного, блогерша Полина Чистякова, объявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о будущем пополнении в семье.

Недавно комик рассказывал, что образ Америки как страны абсолютной свободы и отсутствия проблем сильно преувеличен. Он отмечал, что адаптироваться в США особенно сложно москвичам, поскольку в столице России выше уровень безопасности и качественнее сервис. Он называл Москву «столицей всего мира».

Ранее Собчак рассказала о минусах романов с миллиардерами - «Не так сладко».