Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Культура

Комик-иноагент о Собчак: «На стольких же стульях пытается усидеть»

Комик Данила Поперечный пошутил, что Собчак пытается усидеть сразу на 12 стульях
Пресс-служба «Маркони сегодня»

Стендап-комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) в новом выпуске YouTube-шоу «Слишком поздно» пошутил над журналисткой Ксенией Собчак.

В свежем ролике юморист соотнес поведение Собчак с приключениями героя из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».

«12‑й выпуск [шоу], вау, круто. Именно столько стульев искал Остап Бендер. И на стольких же пытается до сих пор усидеть Ксения Собчак», — заявил Поперечный.

В конце июня шутку в адрес Собчак произнесла телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Она пошутила, что есть три вещи, за которыми можно наблюдать бесконечно: как течет вода, горит огонь и как живет Ксения Собчак.

В январе 2023 года Поперечный и его жена эмигрировали в США. В июне комик продал свою квартиру в Санкт-Петербурге за 35 млн рублей. В начале апреля жена Поперечного, блогерша Полина Чистякова, объявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о будущем пополнении в семье.

Недавно комик рассказывал, что образ Америки как страны абсолютной свободы и отсутствия проблем сильно преувеличен. Он отмечал, что адаптироваться в США особенно сложно москвичам, поскольку в столице России выше уровень безопасности и качественнее сервис. Он называл Москву «столицей всего мира».

Ранее Собчак рассказала о минусах романов с миллиардерами - «Не так сладко».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где в России временно ограничили продажу топлива и на сколько можно заправиться. Памятка по регионам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!