Собчак о минусах романов с миллиардерами: «Не так сладко»

Телеведущая Собчак призналась, что романы с миллиардерами у нее не сложились

Журналистка Ксения Собчак рассказала певцу Прохору Шаляпину о минусах романов с миллиардерами. Звезды пообщались в новой серии проекта «Что о тебе думают?», опубликованной на VK Видео.

Собчак призналась, что отношения в рамках «парочки» таких романов не сложились. По словам журналистки, обеспеченные люди хотят, чтобы жены жили их жизнью.

«Жены миллиардеров — это все не так сладко как кажется. Кажется, Мальдивы, кольца, бриллианты — а живешь ты все равно чужой жизнью. Ты доставляешь радость любимому человеку своим присутствием в его жизни, но это его жизнь. А мне надо все в свои руки захватить», — объяснила она.

Также в интервью Прохор Шаляпин рассказал Ксении Собчак о звонке от Аллы Пугачевой. По словам исполнителя, артистка перепутала его с другим известным человеком.

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