Никас Сафронов назвал лучший российский город для отдыха

Художник Никас Сафронов рассказал, что часто во время отпуска ездит за границу, однако считает лучшим местом для отдыха своё поместье в Ульяновске. В беседе с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что в этом городе есть всё для хорошего времяпрепровождения.

По словам Сафронова, он владеет двумя большими домами с баней, за которыми ухаживает специальный работник. Находится участок в живописном месте на берегу Волги.

«Я только в этом месте расслабляюсь и получаю удовольствие. Только там я восстанавливаюсь лучше, чем на каком-либо зарубежном курорте», — заявил художник.

До этого телеведущая Роза Сябитова заявила об отказе выезжать на отдых за границу. Она сказала, что причиной этому стали неприятные инциденты в других странах, поэтому сейчас сваха предпочитает спокойно отдыхать на подмосковной даче, копаясь в огороде.

Ранее Надежда Бабкина объяснила, почему не отдыхает за границей.