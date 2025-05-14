Надежда Бабкина объяснила, почему не отдыхает за границей

Народная артистка России, певица Надежда Бабкина заявила, что всегда отдыхает на российских курортах, а от отпуска за границей отказывается. В беседе с Общественной Службой Новостей она объяснила это невысокой культурой в других странах.

«Зарубежные курорты не люблю, язык другой и культуры мало. У нас лучше!» — заявила артистка.

Она призналась, что любит проводить лето в Крыму с его богатой историей и культурой. По словам певицы, на полуострове она каждый раз находит для себя что-то новое. Особенно обожает исполнительница Ялту и ее окрестности, Ласточкино гнездо, дворец Воронцова.

В этом году Бабкина вновь намерена отправиться в Крым, но уже в степные районы.

«Честно говоря, я не доехала в прошлый раз до Генуэзской крепости. Вот это именно то, что меня сейчас больше всего в Крыму влечет», — отметила артистка, добавив, что Крым стал для нее местом, которое она старается обязательно посещать каждый год.

Напомним, в марте Бабкина отметила 75-летие. За полвека на сцене она завоевала любовь миллионов и стала главным популяризатором народной музыки. С чего начинала свой творческий путь «королева русской песни» и чем она занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян призвали использовать альтернативные варианты добраться в Крым.