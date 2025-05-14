Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Надежда Бабкина объяснила, почему не отдыхает за границей

Певица Бабкина заявила, что отдыхает только на российских курортах
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Народная артистка России, певица Надежда Бабкина заявила, что всегда отдыхает на российских курортах, а от отпуска за границей отказывается. В беседе с Общественной Службой Новостей она объяснила это невысокой культурой в других странах.

«Зарубежные курорты не люблю, язык другой и культуры мало. У нас лучше!» — заявила артистка.

Она призналась, что любит проводить лето в Крыму с его богатой историей и культурой. По словам певицы, на полуострове она каждый раз находит для себя что-то новое. Особенно обожает исполнительница Ялту и ее окрестности, Ласточкино гнездо, дворец Воронцова.

В этом году Бабкина вновь намерена отправиться в Крым, но уже в степные районы.

«Честно говоря, я не доехала в прошлый раз до Генуэзской крепости. Вот это именно то, что меня сейчас больше всего в Крыму влечет», — отметила артистка, добавив, что Крым стал для нее местом, которое она старается обязательно посещать каждый год.

Напомним, в марте Бабкина отметила 75-летие. За полвека на сцене она завоевала любовь миллионов и стала главным популяризатором народной музыки. С чего начинала свой творческий путь «королева русской песни» и чем она занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян призвали использовать альтернативные варианты добраться в Крым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами