«Россия впереди планеты всей!»: Катя Лель объяснила, за что иностранцы любят русских

Заслуженная артистка России Катя Лель заявила, что даже мировые звезды шоу‑бизнеса восхищаются глубиной и силой русской души. Ее слова передает «Пятый канал».

Певица вспомнила, что работала с зарубежными мастерами в Лондоне. По ее словам, даже опытные наставники не скрывали восхищения перед русским духом.

«Россия — это то самое место, где есть глубина души. И часто, когда я бываю за границей, русских очень приветствуют, и мне это нравится. Это всегда мне очень импонировало», — призналась Лель.

Артистка убеждена, что без русских людей мир был бы намного беднее: они одинаково сильны и в творчестве, и в бизнесе. Лель считает, что многогранность русских проявится еще не раз.

«Сегодня уже Россия впереди планеты всей, посмотрите, что происходит», — подчеркнула она.

26 июня сообщалось, что Катя Лель заочно поругалась с критиком Сергеем Соседовым после его слов о том, что ей нужна помощь, так как она появляется в новостях только в связи со словами об инопланетянах. По словам певицы, Соседов — это последний человек, к которому она обратилась бы за советом о музыке.

Ранее Катя Лель ответила на призыв спасти ее от инопланетян.