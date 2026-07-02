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Культура

«Россия впереди планеты всей!»: Катя Лель объяснила, за что иностранцы любят русских

Певица Катя Лель заявила, что иностранцы восторгаются русским духом
СТС

Заслуженная артистка России Катя Лель заявила, что даже мировые звезды шоу‑бизнеса восхищаются глубиной и силой русской души. Ее слова передает «Пятый канал».

Певица вспомнила, что работала с зарубежными мастерами в Лондоне. По ее словам, даже опытные наставники не скрывали восхищения перед русским духом.

«Россия — это то самое место, где есть глубина души. И часто, когда я бываю за границей, русских очень приветствуют, и мне это нравится. Это всегда мне очень импонировало», — призналась Лель.

Артистка убеждена, что без русских людей мир был бы намного беднее: они одинаково сильны и в творчестве, и в бизнесе. Лель считает, что многогранность русских проявится еще не раз.

«Сегодня уже Россия впереди планеты всей, посмотрите, что происходит», — подчеркнула она.

26 июня сообщалось, что Катя Лель заочно поругалась с критиком Сергеем Соседовым после его слов о том, что ей нужна помощь, так как она появляется в новостях только в связи со словами об инопланетянах. По словам певицы, Соседов — это последний человек, к которому она обратилась бы за советом о музыке.

Ранее Катя Лель ответила на призыв спасти ее от инопланетян.

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