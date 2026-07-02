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Культура

Катя Лель заявила о навязанных страхах извне

Певица Катя Лель посоветовала посмотреть под другим углом на навязанные страхи
Евгений Одиноков/РИА Новости

Певица Катя Лель заявила в беседе с «Пятым каналом», что в мире появилось много страхов, навязанных извне.

По мнению Лель, искусственные страхи создаются для управления энергией людей. Артистка призналась, что лично она пытается спокойно относиться к фобиям и опасениям.

«Говори себе: «Это придет, бог с тобой, иди с богом», и смотри на все страхи под другим углом, которые нам вещают и которые нам навязывают. Если ты открыт к этому миру, если ты излучаешь свет, то свет обязательно будет отвечать тебе взаимностью, и все страхи улетучатся», — поделилась певица.

Катя Лель увлекается эзотерикой и верит в существование инопланетян. К примеру, в декабре 2022 года она показала пришельца, якобы укравшего ее зубы.

В декабре 2023-го Лель выразила мнение, что пришелец якобы украл ее зубы ради ДНК. По словам артистки, инопланетяне хранят зубы людей в собственной картотеке. Она заявила, что зубы содержат в себе ДНК, по которой можно узнать любую информацию о человеке.

Ранее Катя Лель ответила на призыв спасти ее от инопланетян.

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