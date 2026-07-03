Галкин выступил на украинском в Монако вскоре после подрыва бизнесмена

Shot: Галкин спел на украинском в Монако через 3 дня после подрыва бизнесмена

Комик и шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) выступил в Монако спустя три дня после инцидента с подрывом украинского бизнесмена, в организации которого подозревают СБУ. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Галкин принял участие в мероприятии в яхт‑клубе Монако и исполнил на украинском языке песню Степана Гиги «Любов то сон». Компанию ему на сцене составил экс‑солист Modern Talking Томас Андерс, выбравший для выступления хит Chery Chery Lady.

До этого Галкин участвовал в двух частных праздниках, связанных с украинской аудиторией. Сначала он выступил на свадьбе бизнесмена Ники Ломиа и его избранницы Ники в Каннах, а затем — на дне рождения обладательницы титула «мисс Украина». На втором мероприятии компанию ему составили Екатерина Варнава, Светлана Лобода и Игорь Меерсон, ранее выступавший в Comedy Club.

Мощный взрыв в Монако произошел вечером 29 июня недалеко от площади де Мюлен. Власти княжества заявили, что в самодельном взрывном устройстве находились болты и дробь, отметив, что подобный инцидент стал первым в истории княжества. Одним из пострадавших стал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

1 июля ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что покушение на Ермолаева мог курировать первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад.

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