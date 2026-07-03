Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Культура

Галкин выступил на украинском в Монако вскоре после подрыва бизнесмена

Shot: Галкин спел на украинском в Монако через 3 дня после подрыва бизнесмена
Maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик и шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) выступил в Монако спустя три дня после инцидента с подрывом украинского бизнесмена, в организации которого подозревают СБУ. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Галкин принял участие в мероприятии в яхт‑клубе Монако и исполнил на украинском языке песню Степана Гиги «Любов то сон». Компанию ему на сцене составил экс‑солист Modern Talking Томас Андерс, выбравший для выступления хит Chery Chery Lady.

До этого Галкин участвовал в двух частных праздниках, связанных с украинской аудиторией. Сначала он выступил на свадьбе бизнесмена Ники Ломиа и его избранницы Ники в Каннах, а затем — на дне рождения обладательницы титула «мисс Украина». На втором мероприятии компанию ему составили Екатерина Варнава, Светлана Лобода и Игорь Меерсон, ранее выступавший в Comedy Club.

Мощный взрыв в Монако произошел вечером 29 июня недалеко от площади де Мюлен. Власти княжества заявили, что в самодельном взрывном устройстве находились болты и дробь, отметив, что подобный инцидент стал первым в истории княжества. Одним из пострадавших стал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

1 июля ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что покушение на Ермолаева мог курировать первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад.

Ранее сообщалось, что у олигарха Ермолаева на Украине отжимали бизнес - подробности подрыва в Монако

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 3 июля. Схема с блокировкой СБП, скрытые расходы при покупке жилья и новая ИИ-профессия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!