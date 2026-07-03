Дмитрий Дибров практически полностью восстановился после падения и операции

Возлюбленная Диброва Гусева заявила, что он почти восстановился после падения

Возлюбленная Дмитрия Диброва Екатерина Гусева призналась «Газете.Ru», что телеведущий практически полностью восстановился после падения и операции.

По словам нутрициолога, Дибров уже готов к возобновлению работы.

«Дмитрий практически восстановился и уже в работе. Чувствует себя отлично. Благодарим за беспокойство», — поделилась Гусева.

В конце июня Диброва доставили в больницу в бессознательном состоянии после падения в одном из московских клубов. Врачи настаивали, чтобы шоумен согласился на операцию, но он подписал отказ и уехал домой. Однако, как стало известно позже, артисту все же провели хирургическое вмешательство.

Директор Диброва в разговоре с «Газетой.Ru» назвал произошедшее «обычной ситуацией». По его словам, такое бывает, когда теряешь голову из-за девушки и не следишь за выпитым алкоголем. Также представитель телеведущего делился, что к работе он вернется только после полного восстановления.

Ранее избранница Диброва ответила на слухи о разрыве после скандала в клубе.