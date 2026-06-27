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Избранница Диброва ответила на слухи о разрыве после скандала в клубе

Продюсер Гусева заявила, что не рассталась с телеведущим Дибровым
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Избранница Дмитрия Диброва продюсер Екатерина Гусева ответила на слухи о разрыве с телеведущим после скандала в клубе. Ее цитирует kp.ru.

«Нет, это неподтвержденные слухи, мы с Дмитрием в отношениях», — сказала она.

Кроме того, слухи о падении Диброва женщина назвала преувеличенными — по ее словам, мужчина просто споткнулся на лестнице, не получил серьезных травм, кроме ушибов и синяков, и сейчас восстанавливается.

«Думаю, еще дней десять, и Дмитрий Александрович будет в полном порядке», — подчеркнула Гусева.

В июне Диброва доставили в больницу в бессознательном состоянии после падения с лестницы на одной из вечеринок в Москве. СМИ сообщали о травме головы, однако избранница шоумена заявила, что у него только царапина. Сам экс-ведущий «Кто хочет стать миллионером?» комментариев о своем состоянии не давал.

24 июня источник в окружении шоумена рассказал, что Дибров уже перенес операцию.

Ранее Полина Диброва не смогла навестить бывшего мужа в больнице.

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