Директор Диброва о его состоянии после падения с лестницы: «Уверен, восстановление пройдет хорошо»

Директор Диброва Якобсон заявил, что у упавшего с лестницы шоумена все в порядке

Директор Дмитрия Диброва Артур Якобсон признался в беседе с «Газетой.Ru», что у телеведущего сейчас все в порядке. Он отметил, что у шоумена в приоритете здоровье, а не возвращение к работе.

По словам продюсера, пока сложно говорить, когда Дибров вновь начнет выступать и посещать светские мероприятия.

«Честно говоря, всех журналистов я уже проигнорировал на эту тему, ибо это обычная ситуация, когда теряешь голову из-за женщины, слегка переборщив с алкоголем. Все в порядке. Уверен, восстановление пройдет хорошо. Когда планирует вернуться в работу? Я не врач, чтобы отвечать на такой вопрос. Работа всегда будет, а здоровье можно потерять в миг. Здоровье — приоритет. Пожелаем Дмитрию Александровичу скорейшего выздоровления», — поделился Якобсон.

Несколько дней назад Диброва доставили в больницу в бессознательном состоянии после падения с лестницы на одной из вечеринок в Москве. СМИ сообщали о травме головы, однако возлюбленная шоумена заявила, что у него только царапина. Сам экс-ведущий «Кто хочет стать миллионером?» комментариев о своем состоянии не давал.

По данным Mash, Диброву необходима операция, чтобы не потерять подвижность правой руки. Источник выяснил, что ему диагностировали перелом лучевой кости правой руки, из-за которого медики настаивали на хирургическом вмешательстве, но артист написал отказ и выписался из больницы.

Ранее Полина Диброва не смогла навестить бывшего мужа в больнице.