Звезда «Stand Up» рассказал о проблемах с концертами у комиков России

Звезда шоу Stand Up на ТНТ Евгений Чебатков рассказал в интервью Forbes о переменах в стендап‑индустрии в России.

Отвечая на вопрос о настроениях среди комиков, артист отметил, что не может говорить за всю индустрию. Однако Чебатков подчеркнул, что коллеги чувствуют необходимость адаптироваться к новым условиям, ведь страна переживает сложные времена.

«Многие говорят, что стало труднее собирать зрителей на концерты — это я слышу очень часто», — отметил комик.

По его мнению, на это влияют несколько факторов, но главные — экономические трудности и снижение интереса к стендапу.

В конце января Чебатков рассказал в интервью «Газете.Ru», что зрители в России более внимательные, чем в США. По его словам, благодаря этому артистам удается добавлять в свои выступления лирические отступления.

Звезда шоу «Stand Up» отметил, что «смешное — смешно всегда и везде», однако различия между отечественной и зарубежной аудиторией все-таки есть.

Евгений Чебатков — стендап‑комик родом из Казахстана, которы известен прежде всего как участник и ведущий шоу Stand Up на ТНТ. Помимо стендапа, он ведет подкасты, занимается озвучкой, снимается в кино и участвует в разных телепроектах.

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