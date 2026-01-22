Звезда «Stand Up» рассказал, чем отличаются зрители в России и в США

Комик Чебатков признался, что зрители в России более внимательные, чем в США

Комик Евгений Чебатков рассказал в интервью «Газете.Ru», что зрители в России более внимательные, чем в США. По его словам, благодаря этому артистам удается добавлять в свои выступления лирические отступления.

Звезда шоу «Stand Up» отметил, что «смешное — смешно всегда и везде», однако различия между отечественной и зарубежной аудиторией все-таки есть.

«Даже не знаю, насколько уместно говорить, где сложнее шутить, но думаю, что в России дела все-таки обстоят по-своему. Русский зритель не такой расслабленный, но очень внимательный — и из-за этого можно позволить себе так называемые лирические отступления, погружения. Если мы говорим про Америку, там люди, наверное, более привыкшие конкретно к жанру стендапа. Они готовы к неожиданностям, которые могут у нас выглядеть пугающе, странно или неподобающе», — поделился комик.

Евгений Чебатков подчеркнул, что в современном мире люди существуют в «информационных микропузырях». Он считает, что среда человека формируется с учетом того, какие новости он читает и на какие паблики подписан.

«В этом смысле человек из Тюмени и человек из Алабамы могут быть ближе друг к другу, просто потому что следят за одними и теми же информационными источниками. Таковы особенности современного мира», — отметил Чебатков.

