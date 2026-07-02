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Культура

Турецкого комика задержали за шутки о политике

BirGün: турецкий комик Гекташ задержан в аэропорту Стамбула за шутки о политике
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Турецкого комика Дениза Гекташа задержали в аэропорту Стамбула по обвинению в публичном оскорблении религиозных ценностей. Об этом пишет BirGün со ссылкой на прокуратуру.

Уголовное дело на артиста завели из-за сатирических отзывов о политике президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе стендап-шоу, которое за несколько набрало более 7 млн просмотров на YouTube.

В прокуратуре уточнили, что после выхода видео в Президентский центр коммуникаций (CIMER) с жалобами на Гекташа обратились 185 «неравнодушных граждан».

«Наша Главная прокуратура начала расследование в отношении подозреваемого Дениза Гекташа, чьи публикации в некоторых социальных сетях содержат криминальные элементы», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

На момент начала расследования комик находился за границей в отпуске. В турецких СМИ появились сообщения, что он эмигрировал, но Гекташ их опроверг.

«Я пробуду в этой стране еще много лет. Если что-то потребует моего присутствия в Турции, я вернусь первым же рейсом», — написал он в соцсетях.

BirGün подчеркивает, что артист вернулся в Турцию добровольно.

Ранее в Турции кот вышел на сцену во время спектакля и попал на видео.

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