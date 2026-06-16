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Общество

В Турции кот вышел на сцену во время спектакля и попал на видео

UPI: в Турции кот вышел на сцену во время спектакля и стал звездой вечера

В Турции кот вышел на сцену во время спектакля «Ромео и Джульетта» и стал звездой вечера, пишет UPI.

Инцидент произошел во время выступления «Императорской школы русского балета» в городе Измир. В самый драматичный момент спектакля на сцене внезапно появился кот.

Зрители сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как животное спокойно подходит к лежащему без движения актеру, исполняющему роль Ромео, и устраивается рядом с ним. Спустя несколько секунд кот начинает обнюхивать голову артиста и играть с его волосами, словно пытаясь проверить, все ли с ним в порядке.

Публика встретила неожиданное появление кота с улыбками и смехом. При этом артисты продолжили выступление, не выходя из образов и не прерывая представление. Пользователи соцсетей отметили, что кот невольно добавил трагической сцене неожиданную долю юмора и стал одной из главных звезд вечера, поэтому заслуживает место в труппе.

Ранее кота раздуло из-за таблетки парацетамола, который ему дал беспокойный хозяин.

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