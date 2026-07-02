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Культура

Известный телеведущий раскрыл детали ухода из «Вечернего Урганта»

Телеведущий Маркони заявил, что Ургант спокойно отреагировал на его уход из шоу
Предоставлено Владимиром Маркони

Телеведущий Владимир Маркони, который работал сценаристом и участником рубрик в шоу «Вечерний Ургант», поделился деталями своего ухода из проекта. Об этом он рассказал в YouTube-интервью Карену Адамяну для проекта «Макарена».

По словам Маркони, расставание с шоу состоялось при дружелюбной атмосфере. Он подчеркнул, что все прошло корректно и уважительно.

«Я был не первым человеком, который уходит из программы. Таких, кстати, людей, которые уходили, было очень немного, но уходили», — отметил шоумен.

Маркони также поделился, что Иван Ургант спокойно отреагировал на его решение покинуть проект. По его словам, со всеми уходящими коллегами устраивали теплые прощальные чаепития.

В мае шоумен рассказывал Александру Цыпкину в новом выпуске «5 книг» на телеканале «Ключ», как переехал в Москву и начал карьеру на ТВ. Маркони вспомнил, что все началось в Кирове, где он работал в утреннем шоу на 33-м канале. Однажды телеведущий увидел, что телеканал MTV объявил кастинг. Там он познакомился с девушкой Леной, которая предложила ему попробовать силы на небольшом московском канале.

Ранее Ургант взял интервью у Достоевского

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