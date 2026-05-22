Маркони о рискованном переезде в Москву: «Слушай, стриптизеры везде нужны!»

Телеведущий и шоумен Владимир Маркони рассказал Александру Цыпкину в новом выпуске «5 книг» на телеканале «Ключ», как переехал в Москву и начал карьеру на ТВ.

Маркони вспомнил, что все началось в Кирове, где он работал в утреннем шоу на 33-м канале. Однажды телеведущий увидел, что телеканал MTV объявил кастинг: нужно было записать видео и отправить в Москву.

«Я взял видеокассету, записал на нее и отправил на MTV. Мне прислали сообщение, что все супер — приезжайте на кастинг», — поделился шоумен.

Приехав в столицу, Маркони оказался среди десятков претендентов — «всех этих людей, которые выглядели как Дима Билан: с волосиками здесь, с причесочками здесь». Шоумен признался, что выглядел тогда примерно так же.

На кастинге Маркони познакомился с девушкой Леной, которая предложила ему попробовать силы на небольшом московском канале. Телеведущий показал ей свои материалы, и ему сразу назначили эфир — на следующий день в пять часов. Однако Маркони попросил перенести эфир на позже, чтобы вернуться домой в Киров и взять свои вещи.

Уже на вокзале шоумен понял, что у него нет денег на обратный билет. Однако ему помогла добраться до дома мама приятеля, которая работала в поезде.

«Я высаживаюсь в Кирове, бегу домой, беру деньги, покупаю чемодан, скидываю туда все вещи, прибегаю к своему работодателю в городе Кирове, говорю: «Большое спасибо. Я очень благодарен, я очень счастлив. Но тут есть предложение. Я, пожалуй, попробую», — вспомнил артист.

Маркони уточнил, что начинал карьеру на телевидении Центрального округа, а на MTV попал уже позже — спустя несколько лет. На вопрос Цыпкина, не боялся ли он, что его обманут в Москве, телеведущий пошутил:

«Да, но слушай, стриптизеры везде нужны!»

