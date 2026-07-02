Трамп почтил память автора своей любимой песни «Y.M.C.A.»: «Великий парень»

Президент США Дональд Трамп почтил память вокалиста Village People Виктора Уиллиса — автора одной из его любимых песен «Y.M.C.A.». Новым постом он поделился на своей странице в социальной сети Truth.

«Он был великим и веселым парнем», — написал он.

По словам Трампа, Уиллису нравилось, что хит 1978 года использовали на его президентских митингах.

«Многие певцы и группы хотели принять участие в митингах после того, когда были побиты все рекорды посещаемости этих мероприятий — толпы были и остаются огромными, — но Виктор и его группа были с нами с самого начала!» — поблагодарил ушедшего певца за поддержку Трамп.

В 2020 году Уиллис говорил, что песня «Y.M.C.A» действительно обрела новую жизнь после того, как ее стал использовать Трамп, но заверял, что не поддерживает политика.

«Мы даже попросили его прекратить играть нашу музыку на митингах», — признавался он.

Однако позже группа изменила свою позицию и даже выступила на митинге перед инаугурацией Трампа в 2025 году.

Виктора Уиллиса не стало 30 июня.

Ранее стало известно подробности о неизданной песне Виктора Цоя, ей почти 40 лет.