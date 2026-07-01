Умер солист и сооснователь диско-группы Village People, исполнитель любимой песни президента США Дональда Трампа «Y.M.C.A.» Виктор Уиллис. Об этом коллектив сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Утверждается, что 75-летний Уиллис скончался 30 июня после непродолжительной, но тяжелой болезни.

Супруга певца Карен Хафф-Уиллис подтвердила информацию о том, что причиной смерти стала агрессивная болезнь.

Уиллис с 1970-х выступал в качестве вокалиста и соавтора песен на всех самых успешных синглах Village People и, как правило, появлялся на сцене в образе полицейского или моряка. Также артисты выходили на сцену в костюмах коренных американцев, ковбоев и строителей.

В марте 2020 года Библиотека конгресса США назвала «Y.M.C.A.» «американским феноменом» и внесла песню в Национальный реестр звукозаписей, где хранятся записи, которые считаются «культурно, исторически или эстетически значимыми». Трамп использовал песню в своей избирательной кампании и хвалил ее за то, что она помогла ему завоевать голоса американцев.

Также группа Village People известна по хитам «Macho Man», «In the Navy», «Go West».

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