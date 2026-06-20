«Ей почти 40 лет»: стали известны подробности о неизданной песне Виктора Цоя

Подлинная запись песни Виктора Цоя «Дети минут», ранее считавшейся утерянной и существовавшей лишь на бумаге, будет представлена в годовщину со дня рождения музыканта в фильме коллекционера Сергея Чубраева. Он рассказал «Газете.Ru», что нашел кассету несколько лет назад — в Швеции, у старой подруги музыкантов группы «Кино» Сары Океррен.

«Я искал целенаправленно, это такой стратегический план у меня был по нахождению этой песни. Я позвонил Саре с вопросом — нет ли у нее песни? Она не знала, что композиция считалась утерянной, она очень сильно удивилась. Последний раз [Сара] была в России в 1991 году — она была не в курсе, что от песни только текст остался. Нашел кассету несколько лет назад — участникам группы не говорили [до оцифровки]. Ей [кассете] почти 40 лет. В результате, когда я добрался до Стокгольма, мы ее оцифровали в местной студии, и стало понятно, что это песня Виктора Цоя, записанная на вечеринке Георгия Гурьянова, где были только все свои, и Виктор исполнял несколько песен, в том числе «Дети минут». На записи также есть «Пачка сигарет», «Любовь это не шутка», «Когда твоя девушка больна». И также там записан разговор — шуточный в основном, где они прикалываются, веселятся», — рассказал Чубраев.

Группа «Кино» пока не сообщала, станет ли выкладывать песню в общий доступ, сказал коллекционер. При этом участники коллектива передали Чубраеву права на ее использование, так что композиция прозвучит в его фильме о Цое.

«Мы, как только оцифровали, сразу послали группе всю запись. Они очень обрадовались, дальше они будут решать, что с этим делать. По-моему, в декабре прошлого года послали запись. Они дали нам лицензию на авторское использование песен и музыки Виктора Цоя для моего фильма, который я придумал, спродюсировал. Песня «Дети минут» будет полностью в завтрашнем фильме», — подчеркнул он.

Океррен, по словам Чубраева, собрала большую коллекцию о группе «Кино».

«Сара была хорошей, близкой подругой группы «Кино», Виктора Цоя, и осталось много в ее архиве. Кроме этой записи — картина Цоя, Гурьянова, Крисанова, Новикова и вообще около ста картин разных художников, а также редкие фотографии Цоя с домашних вечеринок, концертов. Сара считает, что это культурное наследие России, и она не хотела бы это продавать на аукционах. У нее цель, как и у меня, что это все можно будет определить в будущем в российские музеи», — заключил он.

Поиски песни начались после того, как в 2020 году Чубраев обнаружил текст «Детей минут» в архивах басиста группы «Звуки Му» Александра Липницкого, сообщили журналисты. По словам коллекционера, Цой категорически отказывался записывать эту композицию на магнитофон, опасаясь, что из-за своей пародийности она может обидеть его друзей. Поэтому о песне знали только самые близкие люди музыканта.

Чубарев решил обратиться к иностранцам, у которых в то время были технические устройства для записи. Так он вышел на шведку Сару Оккерен, которая после двух лет переписки позволила ему оцифровать кассету с песней в студии.

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