Появились свежие кадры со съемок «Капитанской дочки» с Безруковым

Завершились съемки многосерийной драмы «Капитанская дочка» с Олегом Савостюком в роли молодого офицера Петра Гринева. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра «КИОН».

По словам Савостюка, самым сложным для него было не повторить свой театральный образ.

«Было очень важно найти что-то новое, потому что и партнеры другие, и история шире, и сюжет развивается немного по-другому, и это — кино. Нужно было искать какую-то легкость в герое», — отметил артист.

Пресс-служба «КИОН»

Режиссер Дима Литвиненко подчеркнул, что главной задачей для команды было сохранить смыслы и ценности пушкинского текста, но при этом удержать внимание зрителя на протяжении восьми серий.

«Наверное, главное отличие нашей экранизации от предыдущих — в подробности повествования: все-таки у нас сериал, а не полнометражное кино. Я считаю, что «Капитанская дочка» актуальна всегда, ведь любовь и честь — это абсолютно вечные драматургические двигатели историй», — сказал он.

Съемки проходили в нескольких регионах России, в том числе в Псковской и Ленинградской областях. Создатели уделили особое внимание исторической достоверности, масштабным натурным сценам и психологической глубине персонажей.

В проекте также снялись Сергей Безруков, Евгений Ткачук, Виктория Исакова, Егор Корешков, Фкдор Добронравов, Антон Лапенко и другие актеры.

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