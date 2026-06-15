Виктория Исакова сыграет Екатерину II

Заслуженная артистка России Виктория Исакова присоединилась к актерскому составу сериала «Капитанская дочка». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «КИОН».

Исакова исполнит роль императрицы Екатерины II. Офицера Петра Гринева сыграет Олег Савостюк, а его возлюбленную Машу — Евгения Леонова. В картине также приняли участие снимаются Сергей Безруков, Евгений Ткачук, Егор Корешков, Фёдор Добронравов, Антон Лапенко, Александр Мизев, Никита Павленко.

Сериал снимут по мотивам одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина. Режиссером проекта стал Дима Литвиненко. Премьера проекта состоится на онлайн-платформе «КИОН», а затем сериал выйдет на телеканале «Россия».

Сюжет закручивается вокруг шестнадцатилетнего дворянина Петра Гринева, которого отец отправляет служить в Белогорскую крепость. По пути герой встречает будущего бунтовщика Пугачева, не подозревая, кто перед ним. В крепости Петр влюбляется в Машу — дочь коменданта (ее играет Евгения Леонова), но его счастью мешает соперник — разжалованный подпоручик Швабрин (Егор Корешков). Параллельно развивается восстание Пугачева, который объявляет себя Петром III и захватывает крепости.

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