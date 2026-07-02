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Культура

Россияне стали чаще читать Гомера перед выходом экранизации Нолана

В России вырос спрос на поэму «Одиссея» Гомера на фоне выхода экранизации
Universal Pictures

В России увеличился спрос на произведения древнегреческого поэта Гомера. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службах «Литреса» и «Читай-города».

В июне 2026-го интерес к работам Гомера вырос на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Это связывают с ожиданием выхода фильма «Одиссея»
режиссера Кристофера Нолана. Картина стартует в мировом прокате 17 июля. Отмечается, что в июне было продано на 97% больше книг «Гомера», чем за апрель. Особым спросом пользуется «Одиссея».

Кристофер Нолан экранизирует эпическую поэму Гомера «Одиссею», которая повествует о путешествии персонажа греческой мифологии Одиссея домой после Троянской войны. По словам режиссера, проект станет самой масштабной его картиной.

Главные роли в фильме исполнили известные голливудские актеры Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендая, Роберт Паттинсон, Люпита Нионго, Энн Хэтэуэй и Шарлиз Терон.

В мае Telegram-канал Mash утверждал, что «Одиссею» не покажут в России. По их данным, Минкульт РФ не получил ни одного запроса на показ новой картины Нолана в российских кинотеатрах.

Ранее Кейдж назвал режиссеров, которые не простили ему отказ.

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