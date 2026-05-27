«Одиссею» Кристофера Нолана не покажут в России

Фильм «Одиссея» американского режиссера Кристофера Нолана не покажут в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, Минкульт РФ не получил ни одного запроса на показ новой картины Нолана в российских кинотеатрах. Фильм могут показать только в формате предсеансного обслуживания, но дистрибьюторы пока не направляли таких предложений.

Это не первый случай, когда на экраны России не попадает фильм Нолана. В 2023 году в стране также не продавали «Оппенгеймера» — многие смотрели его через предсеанс, но на большой экран картина не вышла.

«Одиссея», основанная на поэме Гомера, имеет бюджет более $250 млн. Роли в фильме исполнили Мэтт Деймон, Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Шарлиз Терон и Роберт Паттинсон. Фильм уже высмеивают за сомнительный подбор актеров: поклонники античности не поняли, почему Елену сыграла кенийско-мексиканская актриса Лупита Нионго, а Ахиллеса — трансгендер («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) Эллиот Пейдж.

21 мая Нолан признался в выпуске программы 60 Minutes, что до сих пор не пользуется смартфоном и не имеет адреса электронной почты. Режиссер рассказал, что получает много распечатанных писем, но они никогда не привлекали его как способ общения. Он также отметил, что без смартфона ему становится все труднее.

