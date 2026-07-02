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Культура

Савичева рассказала, как ее травили из-за анорексии

Певица Савичева столкнулась с буллингом во время первой стадии анорексии
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Юлия Савичева призналась в беседе с WomanHit, что столкнулась с буллингом в школьном возрасте.

Савичева объяснила, что одноклассники травили ее из-за анорексии. Во время переходного возраста артистка считала себя толстой, поэтому сидела на нездоровых диетах.

«Причем я занималась танцами при этом, чтобы вы понимали. Иногда чуть ли в обморок не падала, но продолжала в том же духе. Ну, конечно, в свой адрес слышала недобрые слова», — поделилась исполнительница.

По словам Савичевой, еще одним поводом ненависти в свой адрес стало то, что она не давала списывать.

Юлия Савичева начала музыкальную карьеру на проекте «Фабрика звезд», в 2004 году представила Россию на конкурсе «Евровидение». Известна по хитам «Высоко», «Прости за любовь» и «Корабли».

В 2023 году Савичева сменила имидж и примерила на себя рокерский образ. С тех пор певица выпустила один альбом «9», композиции которого исполнены в жанре рок, а в мини-альбом «Под кожей — ЕР» вошли песни в жанре альтернативного рока.

Ранее Савичева обратилась к Джигану после развода.

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