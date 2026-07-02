Гай Германика намекнула, что Джигурда преувеличил гонорар за съемку в ее проекте

Режиссер Гай Германика высмеяла Джигурду за раскрытие гонорара в ее проекте

Режиссер Валерия Гай Германика в Telegram-канале намекнула, что Никита Джигурда преувеличил сумму своего гонорара в ее проекте.

Речь идет о сериале «Княгиня Ольга». В эфире шоу Павла Воли Джигурда заявил, что получает 3 миллиона рублей за один съемочный день. Гай Германика высмеяла эту информацию.

«Некоторые актеры играют убедительнее всего не в кино, а в разговорах о своих гонорарах», — прокомментировала слова артиста режиссер.

Валерия Гай Германика стала известной благодаря своей второй короткометражке «Девочки», снятой в 2005 году. В 2010 году на Первом канале вышел резонансный сериал Германики «Школа».

В мае 2026-го певица Лолита Милявская призналась, что съемки документального фильма о ней от Валерии Гай Германики приостановлены. Она объяснила, что режиссеру не хватило интересного материала для картины. Певица считает, что из-за ее спокойного закулисного образа жизни нечего снимать. Валерии Гай Германике удалось сделать только три эпизода.

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