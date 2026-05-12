Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Культура

«Может, начал применять схемы?»: Рудченко призвал проверить доходы Реввы

Продюсер Рудченко призвал проверить доходы Реввы на фоне убытков его бизнеса
Алексей Майшев/РИА Новости

Музыкальный продюсер Павел Рудченко призвал Федеральную налоговую службу проверить доходы шоумена Александра Реввы. Его слова передает «Абзац».

Накануне сообщалось, что три фирмы Реввы оказались под угрозой ликвидации. Его компания «Войс медиа» потерпела убытки в 19 тысяч рублей, а «Войс медиа продакшн» — в 8 тысяч рублей.

Рудченко подчеркнул, что количество прослушиваний песен Реввы не снижается, а число эфиров с его участием остается на прежнем уровне. Он считает, что заработанных российским артистом денег достаточно для спасения бизнеса.

«Осмелюсь предположить, что здесь нужно обратить внимание на ситуацию налоговым и другим контролирующим органам: может быть, Александр начал применять какие-то схемы? Только внешне выглядит так, будто бизнес неуспешный, но судя по количеству мероприятий, это не совсем так», — предположил продюсер.

Недавно Telegram-канал Baza отмечал, что Ревва продолжает вести концертную деятельность. Его райдер зависит от города. Утверждалось, что артист просит 5-6 миллионов рублей за выступления в Москве и приближенных регионах, а во Владивостоке и других дальних городах — 10-12 миллионов рублей.

Ранее шоумен Никита Джигурда раскрыл многомиллионный гонорар за «Княгиню Ольгу».

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!