«Может, начал применять схемы?»: Рудченко призвал проверить доходы Реввы

Музыкальный продюсер Павел Рудченко призвал Федеральную налоговую службу проверить доходы шоумена Александра Реввы. Его слова передает «Абзац».

Накануне сообщалось, что три фирмы Реввы оказались под угрозой ликвидации. Его компания «Войс медиа» потерпела убытки в 19 тысяч рублей, а «Войс медиа продакшн» — в 8 тысяч рублей.

Рудченко подчеркнул, что количество прослушиваний песен Реввы не снижается, а число эфиров с его участием остается на прежнем уровне. Он считает, что заработанных российским артистом денег достаточно для спасения бизнеса.

«Осмелюсь предположить, что здесь нужно обратить внимание на ситуацию налоговым и другим контролирующим органам: может быть, Александр начал применять какие-то схемы? Только внешне выглядит так, будто бизнес неуспешный, но судя по количеству мероприятий, это не совсем так», — предположил продюсер.

Недавно Telegram-канал Baza отмечал, что Ревва продолжает вести концертную деятельность. Его райдер зависит от города. Утверждалось, что артист просит 5-6 миллионов рублей за выступления в Москве и приближенных регионах, а во Владивостоке и других дальних городах — 10-12 миллионов рублей.

