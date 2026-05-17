Лолита не смогла сняться в фильме Гай Германики: «Потому что не пью»

Певица Лолита заявила, что Гай Германике не хватило материала с ней для документального кино
Певица Лолита Милявская призналась «Пятому каналу», что съемки документального фильма о ней от Валерии Гай Германики приостановлены.

Лолита объяснила, что режиссеру не хватило интересного материала для картины. Певица считает, что из-за ее спокойного закулисного образа жизни нечего снимать. Валерии Гай Германике удалось сделать только три эпизода.

«Я ей сказала, что набрать материала со мной очень сложно. Поэтому пока мы на стопоре. Не пью, поэтому неинтересно!» — поделилась артистка.

Валерия Гай Германика стала известной благодаря своей второй короткометражке «Девочки», снятой в 2005 году. В 2010 году на Первом канале вышел резонансный сериал Германики «Школа».

В июне 2025-го Валерия Гай Германика рассказала о топе-5 неловких ситуаций на съемочной площадке.

В топ-1 вошел случай, когда у оператора выпали зубные импланты из-за того, что всю ночь снимал на холоде. На втором месте Германика назвала момент, когда вместо дублера женщины привели лысого мужчину. Также она рассказала о ситуации, когда вместо игрового чучела животного привезли улыбающееся чучело волка.

Ранее Гай Германика назвала обязательным то, что режиссеры снимают своих жен.

 
