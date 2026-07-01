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Музыкальный критик объяснил внезапный интерес зумеров к песням Анны Герман

Критик Соседов: зумеры начали слушать Анну Герман из-за кризиса в индустрии
Shutterstock

Интерес зумеров к исполнителям советской эстрады напрямую связан с тем, что современная российская музыка не может похвастаться качеством. В том числе сегодня молодежь начала активно слушать Анну Герман – это в первую очередь объясняется тем, что она исполняла песни со смыслом и обладала просто роскошными вокальными данными, объяснил музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Молодежь слушает Анну Герман, потому что Анна была «белым ангелом» советской эстрады с колоритным сопрано, которое едва ли кто-то сможет повторить из ныне живущих исполнителей, ― подчеркнул эксперт. ― Из чего я делаю вывод, что новое поколение куда лучше разбирается в музыке, чем его родители».

Он посетовал на то, что родители сегодняшних зумеров уже забыли о самородках советской эстрады, а также похвалил молодежь за то, что поднимают популярность великого музыкального наследия. По его мнению, зумеры обладают хорошим вкусом и умением «воскрешать из пепла» талантливых, легендарных певцов. В ближайшем будущем такая тенденция сохранится на фоне современного музыкального кризиса, заключил Соседов.

До этого выяснилось, что молодежная аудитория в возрасте от 18 до 24 лет (они же — «зумеры») стала лидером по числу прослушиваний песен советской эпохи. В топ-5 популярных песен СССР вошли: «Ваше благородие, госпожа удача» Павла Луспекаева, «Хорошие девчата» вокального квартета «Улыбка», «10 наш десантный батальон» Нины Ургант, песня из фильма «Земля Санникова» в исполнении Олега Анофриева «Есть только миг» и композиция «Надежда» Анны Герман.

Ранее стало известно о массовом уходе зумеров и альфа массово из соцсетей.

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