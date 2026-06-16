Зумеры и альфа массово уходят из социальных сетей, сообщил эксперт

Классические соцсети теряют статус главного места притяжения молодежи. Из-за тотальной «баннерной слепоты» и усталости от фальшивых образов поколения Z и альфа ищут новые формы общения. Об этом «Газете.Ru» рассказал Александр Язовский, директор по развитию одной из крупнейших в СНГ платформ Grand Mobile.

Классические платформы все больше похожи на витрины, где нет места искреннему общению. Соцсети все больше теряют свою изначальную функцию – они перестали объединять людей в комьюнити. В поисках «своего» пространства подростки и молодежь уходят туда, где можно влиять на среду и строить реальные связи, – в виртуальные ролевые игры.

«Восприятие игр как главной площадки для общения – хорошо забытое старое времен первых мультиплееров. Разница лишь в том, что из-за разочарования молодежи в соцсетях эта миграция приобрела колоссальный масштаб. Мы увидели это на своем примере: только у нас уже 6 миллионов пользователей ежедневно живут виртуальной жизнью. Зумеры и альфа (в большинстве) уходят сюда за искренней средой, которую забрали классические платформы. И вполне закономерно, что вслед за этой гигантской аудиторией потянулись и крупные бренды, и корпорации. Это дало еще больший толчок для развития виртуальных пространств», – отмечает он.

Для современного подростка такая игра – это не способ «убить время». Это новые дворы, клубы по интересам и площадки для самовыражения. В этих цифровых мегаполисах они живут альтернативной жизнью: работают полицейскими или бизнесменами, строят карьеру, объединяются в кланы и зарабатывают репутацию.

«В психологии ролевые онлайн-миры рассматриваются как «психосоциальный мораторий» – безопасная среда, где молодежь экспериментирует с идентичностью. Сама форма такого общения не опасна. Реальный клинический риск – это компенсаторный эскапизм, когда игра становится не дополнением к жизни, а единственным убежищем от социальной тревоги или реальных конфликтов. Бояться платформ бессмысленно. Родителям стоит оценивать не часы за экраном, а базовое состояние: не нарушены ли у молодого человека сон, аппетит и способность справляться с эмоциями вне игры. А самим пользователям важно честно задавать себе диагностический вопрос: «Я здесь ради нового опыта или пытаюсь спрятаться от проблем, которые нужно решать в реальности?» – комментирует психолог, EMDR-терапевт Валерия Лапшина.

В этих обстоятельствах даже гигантам рынка приходится заходить на территорию молодежи через нативные интеграции. Становится абсолютной нормой, когда игрок внутри виртуального города идет в цифровое отделение банка, пользуется привычным банкоматом, выполняет квесты от мобильных операторов или покупает виртуальную еду. Это новая реальность.

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