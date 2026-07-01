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Культура

Певец IVAN рассказал о состоянии Носкова после отмены концерта из-за проблем со здоровьем

Певец IVAN признался, что Носков работает, несмотря на проблемы со здоровьем
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певец IVAN рассказал «Газете.Ru», что Николай Носков продолжает работать и заниматься музыкой, несмотря на новости о проблемах со здоровьем.

Артист признался, что сейчас видится с коллегой реже, чем раньше, из-за плотного рабочего графика.

«Но связь поддерживаем. Николай Иванович понемногу записывает новые музыкальные идеи на диктофон, и мы продолжаем готовить релизы. Советы у Николая Ивановича я уже давно не спрашивал: наверное, за семь лет совместной работы уже успел многому у него научиться», — поделился певец.

По словам IVAN, Носков всегда очень внимательно слушает его новые песни и может отметить, что, как ему кажется, можно сделать лучше. Певец подчеркнул, что ему очень ценны советы коллеги.

«Творчество Николая Ивановича я очень люблю и отношусь к нему с огромным уважением. Для меня большая честь сегодня исполнять его песни в официальном трибьют-шоу с оркестром по всей стране. И недавно я поймал себя на мысли, что ни разу не был на концерте Николая Ивановича просто как зритель: сидя в зале, без рабочих задач. Мне бы очень хотелось однажды увидеть его именно в такой атмосфере», — рассказал IVAN.

Николай Носков должен был выступить в Москве 1 июля, но концерт отменили из-за его проблем со здоровьем. Представители певца отметили, что нынешнее состояние не позволяет ему полноценно отработать программу.

Ранее Николай Носков впервые за долгое время выпустил новую песню.

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