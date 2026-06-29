В Москве отменили концерт Николая Носкова

Концерт заслуженного артиста России Николая Носкова, который должен был пройти 1 июля в Москве, отменили из-за состояния здоровья певца. Об этом сообщили в Telegram-канале музыканта.

«Мы вместе с вами очень ждали это событие и знаем, как вы хотели услышать любимого артиста. Но состояние здоровья Николая не позволяет ему 1 июля 2026 года порадовать своих поклонников выступлением. Сейчас Николаю важно поберечь свое здоровье», — говорится в сообщении.

Представители артиста добавили, что вернуть билеты можно будет через оператора, у которого была совершена покупка.

В декабре прошлого года организатор концертов артиста Александр Качан сообщил, что Носков отменил часть концертов, запланированных на 2025 год, а часть перенес на следующий год. Он уточнил, что решение было принято по причине плохого самочувствия заслуженного артиста РФ. Выступления состоятся, если позволит здоровье певца, отметил организатор.

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