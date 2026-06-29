Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Культура

В Москве отменили концерт Николая Носкова

Концерт Николая Носкова в Москве 1 июля отменили из-за его состояния здоровья
РИА «Новости»

Концерт заслуженного артиста России Николая Носкова, который должен был пройти 1 июля в Москве, отменили из-за состояния здоровья певца. Об этом сообщили в Telegram-канале музыканта.

«Мы вместе с вами очень ждали это событие и знаем, как вы хотели услышать любимого артиста. Но состояние здоровья Николая не позволяет ему 1 июля 2026 года порадовать своих поклонников выступлением. Сейчас Николаю важно поберечь свое здоровье», — говорится в сообщении.

Представители артиста добавили, что вернуть билеты можно будет через оператора, у которого была совершена покупка.

В декабре прошлого года организатор концертов артиста Александр Качан сообщил, что Носков отменил часть концертов, запланированных на 2025 год, а часть перенес на следующий год. Он уточнил, что решение было принято по причине плохого самочувствия заслуженного артиста РФ. Выступления состоятся, если позволит здоровье певца, отметил организатор.

Ранее Лепс отменил концерт в Сочи.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Деньги есть, но тратить страшно. Почему накопления становятся источником стресса
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!