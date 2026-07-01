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Культура

Евгения Медведева устроит дискотеку 90-х на льду

Фигуристка Медведева представит новое ледовое шоу «Дискотека 90-х на льду».
Пресс-служба Евгении Медведевой

Фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева устроит новое ледовое шоу «Дискотека 90-х на льду». О премьере, которая 2 октября 2026 года на «ЦСКА Арене», сообщила «Газете.Ru» пресс-служюба спортсменки.

Медведева вновь соберет на одной площадке звезд фигурного катания, популярных артистов и тысячи зрителей, а главной темой вечера станут хиты 90-х.

В 2025 году Медведева первую в истории дискотеку на льду — на музыку нулевых. Специально для проекта на льду был построен полноценный танцпол для зрителей, благодаря чему гости стали не просто наблюдателями, а полноценными участниками происходящего. 13 сентября 2025 года на лд вместе с фигуристкой вышли Алексей Ягудин, Алина Загитова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Марк Кондратюк и другие звезды фигурного катания. За музыкальную атмосферу большой дискотеки отвечали Катя Лель, Шура, Митя Фомин, группа «Винтаж» и DJ Грув.

«В прошлом году мы увидели, насколько зрителям понравился формат дискотеки на льду. Поэтому решили не просто повторить его, а сделать еще масштабнее. Мы учли все замечания и на этот раз зрителей ждет еще более зажигательное шоу. На этот раз мы погрузимся в эпоху девяностых — время культовых песен, которые знают и любят сразу несколько поколений. Мы снова построим танцпол на льду, пригласим звезд фигурного катания и культовых артистов 90-х, а зрители смогут стать частью большого праздника вместе с нами», — обещает Медведева.

Как и год назад, танцпол займет четверть ледовой площадки. Авторы проекта обещают еще больше движения, музыки и интерактива, а также более масштабное визуальное оформление: новые световые решения, большой экран с современной графикой и мультимедийные элементы, транслирующие эстетику девяностых. Подробности и имена звездных участников будут объявлены позднее.

Ранее Плющенко и Ягудин заявили о завершении своей борьбы на совместном шоу.

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