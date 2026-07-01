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Культура

Темнокожая женщина сыграет Отелло

В Британии поставят «Отелло» с темнокожей актрисой Кларк в главной роли
Gary Mitchell/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Королевская шекспировская труппа в Англии пригласила темнокожую актрису Шэрон Д. Кларк на роль Отелло в новом переосмыслении пьесы Уильяма Шекспира. Об этом пишет издание The Guardian.

Трехкратная лауреатка театральной премии «Оливье» думает, что роль военнослужащей в мужском мире позволит зрителям взглянуть на постановку по-новому.

«Она находится преимущественно в мужском окружении, так как же она справляется с этим изо дня в день?» — размышляет актриса.

Авторы намерены показать главную героиню как представительницу ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Накануне Идрис Эльба высказался против темнокожего Бонда.

«Джеймс Бонд был написан таким, какой он есть, не просто так. <...> Герой популярен по всему миру, и далеко не все зрители согласятся с тем, чтобы эту роль играл темнокожий мужчина, африканец. Это не то, что близко их культуре. Точка», — сказал Эльба.

Ранее Джоан Роулинг впервые прокомментировала «Гарри Поттера» с темнокожим Снеггом.

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