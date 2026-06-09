Идрис Эльба выступил против темнокожего Бонда: «Это не то, что близко их культуре»

Актер Идрис Эльба заявил, что зрители не примут темнокожего актера в роли Бонда

Актер Идрис Эльба опроверг в интервью британскому журналу GQ слухи о том, что его рассматривали на роль агента 007.

Звезда сериала «Лютер» отметил, что разговоры о его кандидатуре «никогда не были серьезными» и выступил против «политического переосмысления» персонажа.

«Джеймс Бонд был написан таким, какой он есть, не просто так. <...> Герой популярен по всему миру, и далеко не все зрители согласятся с тем, чтобы эту роль играл темнокожий мужчина, африканец. Это не то, что близко их культуре. Точка», — сказал Эльба.

Актер считает, что персонаж не должен слишком сильно отходить от оригинального образа, созданного Яном Флемингом.

«Бонд настолько нереалистичен, что намек на реальность — это хорошо, но не стоит пытаться сделать его «прогрессивным». Нужно оставаться верным сути: это эскапизм», — отметил Эльба.

Режиссером нового Бонда выступит Дени Вильнев («Дюна»), а над сценарием работает Стивен Найт («Острые козырьки»). До сих пор неизвестно, кто выступит в роли главного героя. Однако источник Variety сообщал, что пробы проходил 26-летний актер Том Френсис. Также среди потенциальных кандидатов называли Аарона Тейлора-Джонсона, Джейкоба Элорди и Каллума Тернера.

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