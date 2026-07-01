Дробыш рассказал, как ИИ повлияет на музыкальную индустрию

Продюсер Дробыш заявил, что ИИ может помочь артистам с аранжировками и демо-записями

Продюсер Виктор Дробыш заявил в интервью изданию «Абзац», что искусственный интеллект будет влиять на музыкальную индустрию.

По словам Дробыша, ИИ может помочь артистам аранжировками, текстами, демо-записями и техническими задачами. При этом он усомнился, что нейросети заменят человека в музыке. Продюсер предположил, что со временем живое выступление будет выше цениться.

«Мне кажется, что музыканты, которые играют на настоящих инструментах, только выиграют. А вот часть технической работы: создание черновиков, простых аранжировок или музыкальных заготовок действительно может постепенно перейти к искусственному интеллекту», — отметил шоумен.

Продюсер и композитор Максим Фадеев стал одним из первых в российском шоу-бизнесе, кто начал применять ИИ-технологии в своем творчестве. 13 августа 2025-го он выпустил клип, созданный с помощью искусственного интеллекта, на песню «Иди на мой голос».

7 января 2026-го Дима Билан выпустил совместный трек с искусственным интеллектом. Он сгенерировал образ Снегурочки для своей песни «Границы».

Ранее сообщалось, что Никита Кологривый готов посоревноваться с ИИ за работу.