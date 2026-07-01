Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Культура

Дробыш рассказал, как ИИ повлияет на музыкальную индустрию

Продюсер Дробыш заявил, что ИИ может помочь артистам с аранжировками и демо-записями
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Продюсер Виктор Дробыш заявил в интервью изданию «Абзац», что искусственный интеллект будет влиять на музыкальную индустрию.

По словам Дробыша, ИИ может помочь артистам аранжировками, текстами, демо-записями и техническими задачами. При этом он усомнился, что нейросети заменят человека в музыке. Продюсер предположил, что со временем живое выступление будет выше цениться.

«Мне кажется, что музыканты, которые играют на настоящих инструментах, только выиграют. А вот часть технической работы: создание черновиков, простых аранжировок или музыкальных заготовок действительно может постепенно перейти к искусственному интеллекту», — отметил шоумен.

Продюсер и композитор Максим Фадеев стал одним из первых в российском шоу-бизнесе, кто начал применять ИИ-технологии в своем творчестве. 13 августа 2025-го он выпустил клип, созданный с помощью искусственного интеллекта, на песню «Иди на мой голос».

7 января 2026-го Дима Билан выпустил совместный трек с искусственным интеллектом. Он сгенерировал образ Снегурочки для своей песни «Границы».

Ранее сообщалось, что Никита Кологривый готов посоревноваться с ИИ за работу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Кофе и газировки загонят в ловушку. Почему в жару спасают не все напитки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!