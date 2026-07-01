Защита Лерчек не знает об иске к Кушанашвили

Защита блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) прокомментировала информацию о якобы готовящемся иске к шоумену Отару Кушанашвили. Как пишет Telegram-канал 112 со ссылкой на адвоката Олега Бадма-Халгаева, сторона Лерчек не знает об иске.

Кушанашвили в своей передаче заявлял, что медицинские учреждения не дают разрешения на серьезные физические нагрузки при наличии угрозы жизни и предполагал, что масштаб болезни Лерчек, страдающей от рака желудка может быть преувеличен. Позже он поделился тем, что его команде якобы кто-то позвонил и пригрозил иском. Адвокат Валерии Олег Бадма-Халгаев заявил, что о таком защите не известно.

В марте Валерия Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с блогерши сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Известно, что в прокуратуру поступило заявление с просьбой проверить болезнь Чекалиной и провести новую судмедэкспертизу. В ответ семья блогерши опубликовала медицинские документы, опровергающие предположения о фейковой болезни.

Ранее Егор Крид заступился за Лерчек.