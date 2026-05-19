«Мы вообще-то говорим о мошеннице»: Кушанашвили не верит в тяжесть рака Лерчек

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили в YouTube-выпуске шоу «Каково?!» назвал Валерию Чекалину (она же — Лерчек) мошенницей и высказал сомнения в тяжести ее недуга.

Кушанашвили отметил, что первоначально испытывал сочувствие к Чекалиной, однако его позиция изменилась, в том числе благодаря видео из спортзала с участием блогерши, которое сняла другая посетительница.

«Если здесь и есть болезнь, то только не та, которую они предъявили общественности. Скорее всего, там было что‑то похожее на болезнь, но в эмбриональном состоянии ее перехитрили», — сказал он.

Аргументируя свою позицию, телеведущий указал, что ни Чекалина, ни ее партнер Луис Сквиччиарини, рассказывая о болезни, не называли фамилию лечащего врача.

Он также считает, что ситуация с лечением превратилась в некий спектакль, и общественность забыла обвинения в мошенничестве, выдвинутые в адрес блогерши. Кушанашвили отметил: «Как-то быстро забылась тема, что мы вообще-то говорим о мошеннице».

В начале апреля Кушанашвили уже сомневался в искренности снимков, сделанных Лерчек и ее избранником Луисом Сквиччиарини в онкологическом центре. Он отмечал, что знаменитости часто публикуют эффектные фотографии, изображающие угасающее состояние Лерчек.

В противовес шоумен привел собственный опыт: он тоже снимал видеоролики из больничной палаты, когда боролся с раком, но делал это не ради жалости, а для беспокойных за него друзей-коллег.

Ранее сообщалось, что Чекалины продали недостроенный особняк почти за миллиард рублей.

 
