Крид заступился за Лерчек с четвертой стадией рака: «Люди ненавидят людей»

Певец Егор Крид заявил, что не сомневается в диагнозе Лерчек после личной беседы
Певец Егор Крид вступился за блогершу Валерию Чекалину (она же — Лерчек) в беседе с журналом «Мнение редакции может не совпадать». Его слова цитирует WomanHit.

Рэпер, встретившийся с блогершей лично, заверил: ее диагноз — не обман, как считают некоторые интернет-пользователи и шоумен Отар Кушанашвили.

«У нее четвертая стадия рака, а весь интернет обвиняет ее в том, что она притворяется. Такое сейчас время. Люди ненавидят людей, вот и все. И соцсети это провоцируют», — посетовал Крид.

В марте Валерия Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с блогерши сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Позднее шоумен Отар Кушанашвили в YouTube-выпуске шоу «Каково?!» назвал Чекалину мошенницей и высказал сомнения в тяжести ее недуга. Он отметил, что первоначально испытывал сочувствие к Чекалиной, однако его позиция изменилась, в том числе благодаря видео из спортзала с участием блогерши, которое сняла другая посетительница.

